2022/01/06 | 16:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بوصول قائد شرطة بغداد الى منزل القيادي في الحشد الشعبي الذي تعرض لهجوم مسلح ادى لمقتل عائلته واصابته.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز إن “قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد المرسوي، وصل لمكان حادثة حي الاعلام للاشراف على كشف الادلة الجنائية ومتابعة كاميرات المراقبة للتوصل الى الجناة”.وكان […]

ظهرت المقالة بعد الهجوم الدامي..



قائد شرطة بغداد يصل لمنزل القيادي في الحشد الشعبي أولاً على ايرث نيوز.

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