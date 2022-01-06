صحة الإقليم تعلن إجراءاتها بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد

2022/01/06 | 16:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/أربيل..كشف مدير ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان خالص قادر، الخميس، عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بعد تسجيل إصابات بالمتحور الجديد.وقال قادر لوكالة /المعلومة /، إن “الحديث عن حظر التجول والإغلاق غير ممكن في الوقت الحالي، ولكن سنشدد الإجراءات في المطارات والمنافذ الحدودية ومداخل المدن”.وأضاف أنه “سيتم التشديد على أخذ جرعات […]

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