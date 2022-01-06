إصابة وزير الصحة الكويتي بفيروس كورونا

2022/01/06 | 16:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الخميس، إصابة وزير الصحة، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

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