مسجدي يعلن قرب انطلاق الجولة الخامسة من الحوار الإيراني السعودي

2022/01/06 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج مسجدي عن قرب انطلاق جولة جديدة من الحوار مع السعودية برعاية عراقية.وقال مسجدي ان بغداد احتضنت أربع جولات من الحوار السعودي الإيراني وستحتضن الجولة الخامسة قريبا مؤكدا أن هناك إمكانيات وطاقات كبيرة يمكن أن تجمع طهران مع الرياض.وجاء تصريح مسجدي عقب اعلان الخارجية الإيرانية في وقت سابق أن طهران مستعدة لجولة خامسة من المفاوضات مع المملكة العربية السعودية في بغداد لافتة إلى أن المحادثات تمضي قدما بين الطرفين.

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