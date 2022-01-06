وزارة الصحة: تسجيل 5 حالات إصابة بالمتحور الجديد

2022/01/06 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخل العراق رسميا مرحلة وبائية جديدة بعد اعلان وزارة الصحة تسجيل خمس إصابات بالمتحور أوميكرون وسط قلق كبير جراء عدم تحقيق البلاد نسب التلقيح المرجوة.

وقالت الوزارة في بيان إنه تمّ تسجيل حالات إصابة بالمتحور أوميكرون لعدد من العائدين من السفر وذلك من خلال فحوصات التتبع الجيني التي يجريها مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد حيث تم تسجيل خمس حالات إصابة بأوميكرون من محافظة دهوك وعدد من الحالات من الدبلوماسيين الأجانب في بغداد

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