بالصور .. الكاظمي يحضر الفعاليات العسكرية بعيد الجيش

2022/01/06 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

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حضر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الفعاليات العسكرية لصنوف القوات المسلحة في الذكرى الـ 101 لتأسيس الجيش العراقي.وشهد الاستعراض في مقر الكلية العسكرية الاولى بالرستمية في بغداد، فعاليات مختلفة لصنوف القوات المسلحة وسط حضور جماهيري غفير.



وأكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن الجيش بكل صنوفه هو الضمانة لوجود عراقٍ قويٍ عزيز مستقل.

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