العثور على نحو 600 طرد من أمازون في أحد الحقول بأمريكا.. والشرطة تحقق

2022/01/06 | 16:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحقق مكتب مأمور مقاطعة أوكلاهوما الأمريكية في العثور على ما يقرب من 600 طرد تم فتحها من أمازون ملقاة في أحد الحقول.

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