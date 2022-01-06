الكويت.. إصابة وزير الصحة بفيروس كورونا بعد يوم من تسجيل أعلى معدل إصابات بالبلاد

2022/01/06 | 17:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُصيب وزير الصحة الكويتي، الدكتور خالد السعيد، بفيروس كورونا، حسب بيان لوزارة الصحة الكويتية، الخميس.

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