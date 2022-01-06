عبطان : لا وجود لأي اتفاق نهائي بين تقدم وعزم بتسمية رئيس البرلمان

2022/01/06 | 17:02 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص ..اكد المرشح الفائز عن تحالف تقدم عبد الكريم عبطان ، الخميس ، ان الاتفاق بين تحالفي عزم وتقدم مبدئي بشان المشتركات بين التحالفين ، مبينا ان الاتفاق بشان تسمية رئيس البرلمان لم يحسم بعد .وقال عبطان في تصريح لـ / المعلومة /، ان “تحالف تقدم وعزم لم يجتمعان بشكل كامل […]

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