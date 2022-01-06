تفاصيل إجتماع الكاظمي مع مدراء الدوائر في النجف

2022/01/06 | 17:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، اجتماعا مع مدراء الدوائر في محافظة النجف، بحضور عدد من الوزراء والقادة الأمنيين، فيما أصدر توجيهات الى الوزراء ببذل الجهود وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة.أهم ما جاء في حديث الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف: سعيد بوجودي …

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