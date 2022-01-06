الكاظمي من النجف: زيارتنا للمحافظة إدارية بحتة وهدفها اتخاذ قرارات سريعة

2022/01/06 | 17:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، على أن زيارته لمحافظة النجف هي إدارية بحتة وليست سياسية، فيما بين انه وصلها مع عدد من الوزراء لاتخاذ قرارات سريعة.وقال الكاظمي في كلمته خلال الاجتماع الموسع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف، وتلقتها ايرث نيوز إنه “سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، […]

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