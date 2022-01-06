زيارة الكاظمي إلى النجف: صندوق خاص بإعمار المحافظة وربط طريق الحج البري

2022/01/06 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

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أهم ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف الأشرف:

سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير.



هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية.

زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها.

جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه.

سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه السادة الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة.

نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها.

وجهنا الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف ، وتم اصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه .

وجهنا باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة .

تم التوجيه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022 .

اوعزنا لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري .

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء6- كانون الثاني- 2022

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