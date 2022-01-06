نائب سابق: الكتل السياسية تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة

2022/01/06 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اعتبر عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي ، الخميس ، أن الكتل السياسية قد تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الأجواء الحالية.وقال الربيعي لـوكالة / المعلومة /، إن “الجميع ماض نحو التوافقية في تشكيل الحكومة، رغم اننا لانزال نؤمن بان ما افرزته الانتخابات من نتائج تحمل سلبيات كبيرة والطعون […]

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