2022/01/06 | 17:10 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ خاص..
اعتبر عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي ، الخميس ، أن الكتل السياسية قد تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الأجواء الحالية.
وقال الربيعي لـوكالة / المعلومة /، إن “الجميع ماض نحو التوافقية في تشكيل الحكومة، رغم اننا لانزال نؤمن بان ما افرزته الانتخابات من نتائج تحمل سلبيات كبيرة والطعون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: الكتل السياسية تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعتبر عضو مجلس النواب السابق ايوب الربيعي ، الخميس ، أن الكتل السياسية قد تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة في ظل الأجواء الحالية.
وقال الربيعي لـوكالة / المعلومة /، إن “الجميع ماض نحو التوافقية في تشكيل الحكومة، رغم اننا لانزال نؤمن بان ما افرزته الانتخابات من نتائج تحمل سلبيات كبيرة والطعون […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب سابق: الكتل السياسية تحتاج الى 6 أشهر لتشكيل الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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