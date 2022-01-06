بينها ملف المحاضرين.. توجيهات حكومية تخص النجف

2022/01/06 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداصدر رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، توجيهات تخص محافظة النجف بينها ملف المحاضرين.وقال الكاظمي، خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته (بغداد اليوم): "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير.هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية"، مؤكدا: "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها".واضاف: "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه".

واردف: "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة".وأوضح: "نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها".

ووجه الكاظمي، الجهات الحكومية المختصة بـ"تشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف ، وتم اصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها المقدسة والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه"، مضيفا: "وجهنا باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة".وتابع انه "تم التوجيه بحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022".

وأوعز، لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بـ"ايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري".

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