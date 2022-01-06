بالصور.. جريمة مروعة في بغداد.. مسلحون يقتحمون منزلاً لمنتسب بالحشد ويقتلون زوجته واطفاله

2022/01/06 | 17:11 - المصدر: بغداد اليوم

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بإصابة منتسب في الحشد الشعبي ومقتل زوجته وأطفاله من قبل مسحين مجهولين اقتحموا منزله في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل منتسب في الحشد الشعبي ضمن منطقة حي الاعلام واقدموا على فتح النار".

وأضاف ان "الهجوم اسفر عن إصابة المنتسب بجروح خطيرة ومقتل زوجته واطفاله الثلاث".

وأفاد المصدر ان "قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد المرسوي وصل الى مكان الحادث للأشراف على كشف الادلة الجنائية ومتابعة كاميرات المراقبة للتوصل الى الجناة".

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