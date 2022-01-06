قتلى وجرحى بهجوم على منزل قيادي في الحشد الشعبي جنوبي بغداد

2022/01/06 | 17:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

قتل وأصيب 5 أشخاص، الخميس، بهجوم طال منزل قيادي في الحشد الشعبي، جنوبي العاصمة بغداد.

وعلم "الترا عراق" من ضابط في الشرطة، أنّ الهجوم وقع في الساعة الثالثة من عصر اليوم 6 كانون الثاني/يناير في منطقة الإعلام، محلة 831 تحديدًا.

وقال الضابط مشترطًا عدم كشف هويته، أنّ "مسلحين مجهولين اقتحموا منزل أحمد عبد المطلب عبد الرزاق، 42 عامًا، المنتسب إلى هيئة الحشد الشعبي، وأطلقوا النار عليه وعلى أفراد عائلته".

وأضاف الضابط، أنّ "الهجوم أسفر عن إصابة المنتسب بعد إطلاقات ومقتل زوجته وأطفاله الثلاثة".

من جانبها، قالت منصات تابعة للفصائل المسلحة إنّ المنتسب المستهدف "قيادي في الحشد الشعبي"، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى عن طبيعة الهجوم.

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