بايدن : ترامب وحده يتحمل مسؤولية الشغب في مبنى مجلس الشيوخ

2022/01/06 | 17:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية ، الخميس ، انه من المقرر ان يلقي الرئيس الامريكي جو بايدن خطابا بمناسبة مرور عام على ذكرى احداث الشغب في مبنى الكابيتول حيث من المتوقع أن يحدد “المسؤولية الفردية” التي يتحملها دونالد ترامب عن “الفوضى والمجازر” في ذلك اليوم.ونقل التقرير الذي ترجمته وكالة / […]

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