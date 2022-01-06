هل تفكر في التخلص من حاسوبك القديم؟.. إليك نصائح وخطوات مهمة

2022/01/06 | 17:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تفكر في التخلص من حاسوبك القديم؟ حسنًا، إليك بعض الخطوات والنصائح للحفاظ على ملفاتك وأفضل خيارات تخزينها.

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