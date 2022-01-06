أوميكرون يجلب تصريحات الحظر مبكراً!.. حديث من الصحة ودعوة للمواطنين

2022/01/06 | 17:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن موقفها حول فرض حظر التجوال الشامل مجددا من عدمه بعد تسجيل أولى الاصابات بالمتحور الجديد اوميكرون في العراق.

وقالت عضو الفريق الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الدخول بحظر التجوال بعد تسجيل إصابات بمتحور اوميكرون امر سابق لأوانه وهو من اختصاص اللجنة العليا للصحة والسلامة".

وأضافت ان "كنا نتوقع دخول المتحور الجديد لعدم وجود التزام بالتباعد وغيرها"، مشيرة الى ان "الوزارة وفرت آلاف الأسرة والأدوية تحسبا لأي زيادة بالإصابات إضافة لتهيئة أجهزة التنفس".

وأفادت فلاح ان "الوزارة حدثت من البروتوكولات مع الدول حول العلاجات للمرضى فيما تستعد لزيادة آليات التشخيص للوباء"، داعية المواطنين الى "عدم التهاون والالتزام لعدم تفاقم الإصابات".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الخميس، تسجيل عدد من إصابات اوميكرون المتحور الجديد في صفوف مواطنين في دهوك ودبلوماسيين في بغداد.

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