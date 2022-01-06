مكافحة الإرهاب يطيح بـ 11 إرهابياً في 4 محافظات

2022/01/06 | 17:43 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الخميس، الإطاحة بـ 11 إرهابياً في محافظات الأنبار وكركوك وصلاح الدين وديالى.وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “حسب توجيه القائد العام للقوات المُسلحة وتزامُنًا مع عيد جيشنا الـباسل الأغر، وبهمة رجال جهاز مُكافحة الإرهاب ومع إنطلاقة …

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