الصحة تجهز آلاف الأسرة وتحذر من التهاون بالإجراءات الوقائية

2022/01/06 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

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هذا وجهزت وزارة الصحة آلاف الأسرة للتعامل مع حالات زيادة في الإصابات وحذرت من التهاون بالإجراءات الوقائية .

وجددت وزارة الصحة، دعواتها الى زيادة الإقبال على اللقاحات لمواجهة المتحور و أشارت الى إن تسجيل إصابات بأوميكرون في العراق أمر متوقع وهو يحدث نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

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