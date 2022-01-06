الكاظمي يستذكر تضحيات الجنود المفقودين بوضع إكليلاً على نصب الجندي المجهول

2022/01/06 | 17:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يحتفل العراقيون اليوم الخميس بالذكرى 101 لتأسيس الجيش العراقي، وذكرت وزارة الدفاع ان الجيش تطوّر خلال السنوات الماضية حتى بات يعرف أنّه واحد من أفضل الجيوش في العالم من خلال العدة والعدد.

كما استذكر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، تضحيات الجنود المفقودين من الجيش العراقي، وذلك بوضع إكليلاً من الزهور على نصب الجندي المجهول ببغداد.كما حضر الكاظمي حفل تخرج طلبة الكلية العسكرية الأولى كما شهدت سماء الحفل استعراضاً نوعياً لطائرات القوة الجوية .

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