حكومة كازاخستان تحدد أسعار الوقود بعد موجة احتجاجات

2022/01/06 | 17:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأعلنت حكومة كازاخستان ،اليوم الخميس، تحديد أسعار الوقود لستة أشهر بعد احتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز.وأكدت الحكومة في بيان انها ستفرض وقفا موقتا لمدة 180 يوما على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال إضافة الى البنزين ووقود الديزل والمنشآت في مجموعة من المدن والمقاطعات.وأشار البيان الى ان الحكومة حظرت موقتا تصدير مواد غذائية من بينها اللحوم والبطاطا والجزر بهدف تثبيت أسعار المنتجات الغذائية الأساسية للمجتمع.وكانت تظاهرات اندلعت في أنحاء البلاد الأسبوع الجاري احتجاجا على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال الذي يستخدم على نطاق واسع لتزويد السيارات الوقود في غرب البلاد، وتصاعدت الاحتجاجات امس الأربعاء بعد اقتحام متظاهرين مباني حكومية وورود تقارير عن مقتل العشرات في اشتباكات مع قوات الأمن.

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