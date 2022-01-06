رسول: القبض على 11 إرهابياً في مناطق مختلفة

2022/01/06 | 17:59 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغيارى في تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذوا واجبات نوعية.

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