السفير الإيراني في العراق: الجولة الخامسة من الحوار مع السعودية قريبا

2022/01/06 | 18:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن السفير الإيراني لدي العراق إيرج مسجدي أن الجولة الخامسة من المحادثات بين إيران والمملكة العربية السعودية سوف تعقد قريبا في العاصمة العراقية بغداد.

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