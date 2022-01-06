مسجدي يكشف تفاصيل جلسات الحوار السعودي - الإيراني التي احتضنتها بغداد

2022/01/06 | 18:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف السفير الإيراني لدى العراق إيرج

مسجدي، تفاصيل جلسات الحوار السعودي -

الإيراني التي احتضنتها العاصمة بغداد،

مؤكدا عقد الجولة الخامسة قريبا.

وقال مسجدي، في لقاء متلفز إن "بغداد

احتضنت أربع جولات من

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