الكاظمي يستحدث بلدية النجف القديمة

2022/01/06 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، اتخاذ قرار بشأن استحداث بلدية النجف القديمة.

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وقالت الكاظمي في تدوينة تابعها "ناس"، (6 كانون الثاني 2022)، "من النجف الأشرف، عاصمة الفكر والثقافة والمرجعية، قررنا اليوم استحداث بلدية النجف القديمة، للنهوض بواقعها وتكريس خصوصيتها عن البلديات الأخرى، ضمن معايير عمرانية خاصة تراعي قيمة المدينة ورمزيتها وعمقها الحضاري والإسلامي والإنساني المتدفق من الماضي إلى الحاضر والمستقبل".

وتعهد الكاظمي في وقت سابق، بمتابعة أمور محافظة النجف، موجها باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة، وحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022.

وقال الكاظمي خلال اجتماعه الموسّع مع مدراء الدوائر الخدمية بمحافظة النجف، (6 كانون الثاني 2022)، "سعيد بوجودي في محافظة النجف، مدينة أمير المؤمنين، والمراجع الدينية، والإرث التأريخي الكبير، هذه المحافظة بحاجة إلى وضع خاص لما تتمتع به من خصوصية".

وأضاف الكاظمي، "زيارتنا لمحافظة النجف إدارية بحتة وليست ذات طابع سياسي، وإنما للاطلاع على أوضاعها، والمساعدة في تقديم الخدمات لأهلها"، مؤكدا "جئت بفريق وزاري كبير لاتخاذ قرارات سريعة؛ من أجل حل الإشكاليات، وتذليل التحديات، ودعم المحافظة بما تحتاجه".

وتابع، "سأكون مشرفاً ومتابعاً لأمور محافظة النجف، كما تم توجيه السادة الوزراء ببذل الجهود، وتذليل العقبات أمام ما تحتاجه المحافظة، و نعمل من أجل إنشاء صندوق خاص بالنجف للمساهمة في تطوير المحافظة، وإنجاز مختلف المشاريع فيها".

ووجه رئيس الوزراء، "الجهات الحكومية المختصة بتشكيل بلدية خاصة بالمدينة القديمة لمحافظة النجف ، وتم اصدار قرار بتحديد حدود هذه البلدية لطبيعتها والتاريخية والحفاظ على تاريخية المدينة وتراثها وعدم تشويهه".

كما وجه الكاظمي، "باختيار مدير بلدية النجف القديمة بشروط خاصة وحل مشكلة المحاضرين في موازنة عام 2022"، كما اوعز لوزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة بايجاد حلول لمشكلة الماء والمجاري ، والربط بالخط السريع وطريق الحج البري".

ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، إلى محافظة النجف.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (6 كانون الثاني 2022)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وصل الى محافظة النجف".

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