الكناني : الاطار متمسك بالمالكي ولا صحة لوجود اي خلاف مع التيار الصدري 

2022/01/06 | 18:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد النائب السابق احمد الكناني ، الخميس ، عدم وجود أي خلاف بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري، وفيما أشار الى انهم بدأوا بجمع شتاتهم وبلغ عدد الاصوات الثمانين صوتا ، نفى وجد أي خلاف بين الطرفين.وقال الكناني في تصريح لوكالة / المعلومة /، ان “قوى الإطار التنسيقي مازالت متفاهمة مع التيار […]

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