ثلاثة انتصارات وتعادل في ممتاز الكرة

2022/01/06 | 18:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..استكملت مباريات الجولة 17 من الدوري الممتاز بكرة القدم اليوم الخميس، باقامة اربع مواجهات.وفي المباراة الاولى تغلب الطلبة على الكرخ بهدفين لهدف في اللقاء الذي اقيم على ملعب الساحر احمد راضي.وفي مباراة ثانية تغلب نوروز على الكهرباء بهدفين لهدف على ملعب السليمانية.وفي لقاء ثالث تعادل زاخو مع القاسم بهدف لمثله […]

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