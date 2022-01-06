توجيه حكومي لتشكيل لجنة في النجف.. هذه مهامها

2022/01/06 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

أفاد مصدر مطلع، اليوم الخميس، باصدار توجيه حكومي لتشكيل لجنة في محافظة النجف.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الكاظمي وجه بتشكيل لجنة للاشراف على ادارة المحافظة يرأسها شخصيا".

وبين أن "اللجنة تضم النائب السابق ماجد الوائلي ونائب المحافظ هاشم الكرعاوي".

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