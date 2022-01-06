الكاظمي والصدر يعقدان اجتماعاً في الحنانة

2022/01/06 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

عقد رئيس الحكومة، مصطفى الكاظمي، وزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الخميس، اجتماعا في الحنانة بمحافظة النجف.

وقال مصدر مطلع، لـ(بغداد اليوم)، إن "الكاظمي التقى مساء اليوم، بالصدر في منطقة الحنانة بالنجف الاشرف، وعقدا اجتماعا".

وافاد مصدر مسؤول، بوقت سابق اليوم، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ان اكمل اجتماعاته في النجف توجه الى الحنانة للقاء الصدر".

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة النجف.

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