مصدر لبغداد اليوم: الكاظمي يتوجه إلى الحنانة للقاء الصدر

2022/01/06 | 18:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجفافاد مصدر مسؤول، اليوم الخميس، بتوجه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد ان اكمل اجتماعاته في النجف توجه الى الحنانة".

وأضاف ان "الأخير سيلتقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر".

واعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن استحداث بلدية النجف القديمة للنهوض بواقعها.

وقال الكاظمي في "تغريدة" له بتويتر قبيل لقاءه بالصدر وتابعتها (بغداد اليوم): "من النجف الأشرف، عاصمة الفكر والثقافة والمرجعية، قررنا اليوم استحداث بلدية النجف القديمة، للنهوض بواقعها وتكريس خصوصيتها عن البلديات الأخرى، ضمن معايير عمرانية خاصة تراعي قيمة المدينة ورمزيتها وعمقها الحضاري والإسلامي والإنساني المتدفق من الماضي إلى الحاضر والمستقبل".

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم الخميس، فور وصوله الى النجف، بمحافظها المستقيل لؤي الياسري ونائبه هاشم الكرعاوي.

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، صباح اليوم، وصول رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى محافظة النجف.

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