القبض على 5 متهمين بحيازة 'المخدرات' وضبط اكثر من 5550 حبة في ديالى

2022/01/06 | 18:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، القبض على 5 متهمين بحيازة المواد المخدرة وضبط اكثر من 5550 حبة في محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية أمنية نوعية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في قسم مكافحة مخدرات (ديالى) من القبض على (5) متهمين ضبط بحوزتهم (5,556) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية، و(465) قنينة شراب مختلفة الأنواع من الأدوية غير المرخصة والمؤثرات العقلية، و(133) انبولة طبية مختلفة الأنواع مع سلاح ناري وعتاد".

واضاف البيان، انه "تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادة القانونية (28) مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".

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