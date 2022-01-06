2022/01/06 | 18:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكيم يلتقي وزير الدفاع ويدعو لتنويع مصادر تسليح المؤسسة العسكرية يتبع…

ظهرت المقالة الحكيم يلتقي وزير الدفاع ويدعو لتنويع مصادر تسليح المؤسسة العسكرية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يلتقي وزير الدفاع ويدعو لتنويع مصادر تسليح المؤسسة العسكرية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يلتقي وزير الدفاع ويدعو لتنويع مصادر تسليح المؤسسة العسكرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).