زمن الكوارث - عذري مازغ

2022/01/06 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ في بداية السبعينات وانا لا زلت طفلا لم ادخل المدرسة بعد، في منطقة نائية (نائية بمعيار ذلك الوقت)، نائية لأن وسيلة النقل المستعملة حينها هو البغل، وحتى الطريق التي رسمتها فرنسا في منطقتنا، كان الذي يستعملها هم موظفي المياه والغابات (هي نفسها الطريق الحالية التي تربط مدينة مريرت بأكلمام ازكزة، في وقتها كنا لا نسمع ضجيج السيارات إلا نادرا، وكنا حين نسمع صوتها من بعيد نخرج كلنا لنراها تمضي بين الأشجار ......





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