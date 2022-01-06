الوحي والتراث - حميد المصباحي

2022/01/06 | 18:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_المصباحي 76 التراث كما الوحيكلاهما له حضوره من خلال الآخر، فالوحي ليس ناطقا إلا بما فهمه البشر منه، وليس حاضرا إلا بحضور من اختاروه ليتكلموا به مع غيرهم، فالوحي كما فهم، ليس إلا تلك اللغة التي بها قرئ، والقراءة تتطور وتضيف، ليس بالمرادفات فقط، بل أيضا، بتجربة الكلام، الذي هو خبرة تواصل، تطور بها الشعوب فهمها لواقعها ومسارها وكل فنون القول فيها، وتواكب بها الجديد، شعورا وتصورا وحياة، وما دامت اللغة متحر ......





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