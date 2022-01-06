الصحة العالمية: تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية

2022/01/06 | 18:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- واع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن تسونامي إصابات فيروس كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية.

وذكر مدير المنظمة في تصريح له تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "تسونامي إصابات كورونا ضخم وسريع ويربك الأنظمة الصحية حول العالم".

وتأتي تصريحات الصحة العالمية، عقب تفشي المتحور أوميكرون على نطاق واسع حول العالم ما تسبب بارتفاع حاد للإصابات بكورونا.

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