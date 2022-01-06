تربية الديوانية تشيد بتعليق المحاضرين المجانيين لاعتصامهم

2022/01/06 | 18:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أشادت مديرية تربية الديوانية، اليوم الخميس، بالموقف المسؤول للمحاضرين المجانيين، المتمثل بتعليق اعتصامهم بالتزامن مع موعد امتحانات نصف السنة.وقالت المديرية في بيان صحفي تلقته ايرث نيوز إن “المديرية العامة لتربية القادسية تشيد بالموقف المسؤول والبناء لابنائها من المحاضرين والإداريين ‏المتمثل في ايقاف الاعتصام والعودة إلى المدارس، حفاظا على مستقبل أبنائنا التلاميذ والطلبة […]

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