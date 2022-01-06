"حاول طمس الحقيقة".. بايدن يحمّل ترامب مسؤولية اقتحام مبنى الكابيتول

2022/01/06 | 18:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمّل الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، مسؤولية أحداث الهجوم على مبنى الكابيتول، السنة الماضية لسلفه الرئيس دونالد ترامب.

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