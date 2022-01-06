ناجلسمان: أرغب في الثأر من جلادباخ رغم وضعنا الصعب

2022/01/06 | 18:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..زاد جوليان ناجلسمان، مدرب بايرن ميونخ، الشكوك حول إقامة مباراة فريقه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ في موعدها، والمقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات الدوري الألماني.ويعاني الفريق البافاري من نقص حاد في صفوفه، خاصة بعد إصابة 9 لاعبين بفيروس كورونا، مما دفع إدارة النادي للتواصل مع رابطة الدوري الألماني من أجل تأجيل المباراة.وقال […]

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