2022/01/06 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ThGZGYgS6Xw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد: طفلة تقود دراجة نارية وتبيع الكراتين تثير تعاطف العراقيين | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد: طفلة تقود دراجة نارية وتبيع الكراتين تثير تعاطف العراقيين | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).