2022/01/06 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: cnA7jj6zJLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بغداد : طفلة تقود دراجة نارية وتبيع الكراتين تثير تعاطف العراقيين) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بغداد : طفلة تقود دراجة نارية وتبيع الكراتين تثير تعاطف العراقيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).