نفط البصرة يفوز على سامراء في دوري الكرة الممتاز

2022/01/06 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضيف ملعب الفيحاء بالبصرة، اليوم

الخميس، مباراة نفط البصرة وضيفه

سامراء ضمن منافسات الجولة السابعة عشر

لدوري الكرة الممتاز.

وانتهى اللقاء لصالح نفط الوسط 2-1.

سجل هدف نفط البصرة المحترف نيجومبي في

ال

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