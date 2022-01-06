الحشد الشعبي: استشهاد خمسة أفراد من عائلة منتسب بهجوم مسلح في بغداد

2022/01/06 | 18:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الحشد الشعبي، الخميس، بسقوط خمس

ضحايا خلال اقتحام مسلحين مجهولين

لمنزل منتسب في الحشد بالعاصمة بغداد.

وقال الحشد في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "منزل المنتسب في اللواء 45

بالحشد الشعبي أحمد

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