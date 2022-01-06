2022/01/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

كشف القيادي في الاطار التنسيقي حسن شاكر الكعبي، اليوم الخميس، عن نقطة خلاف جديدة مع التيار الصدري بخصوص تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال الكعبي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك نقطة خلاف جديدة بين الإطار التنسيقي والكتلة الصدرية هي عدم اتفاق الطرفين حول شخصية رئيس مجلس الوزراء، كما ان هذه النقطة تمثل (رأس الحربة) بشأن الاتفاق على رئاسة مجلس الوزراء".

وبين أن "باقي النقاط الأخرى لا يمكن القول بأنها محور الخلاف الرئيسي بل أنها تحسم حسب أعداد كل كتلة في البرلمان يتم منحه المناصب كالوزارات والهيئات وهي تكون حسب ثقل الكتلة البرلمانية".

وأضاف أن "منصب رئيس الوزراء، سيتم حسمه من خلال اتفاق التيار الصدري والاطار التنسيقي على شخصية مستقلة ترضي كافة الأطراف".

وأكد أن "هذا هو الاقرب للمشهد كما حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة، كما ان اتفاق القطبان الشيعيان أمر لا بد منه كي لا يضعف موقفه ومكانته في البرلمان ويضيع استحقاقه في المناصب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد الاتفاق يبزغ الاختلاف.. نقطة جديدة بين الإطار التنسيقي والصدر ينسف ليونة الأمس في العراق - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد الاتفاق يبزغ الاختلاف.. نقطة جديدة بين الإطار التنسيقي والصدر ينسف ليونة الأمس في العراق - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).