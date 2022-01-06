الحكيم يوجه دعوة خلال لقائه وزير الدفاع

2022/01/06 | 18:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداددعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الخميس، الى الاهتمام بالمؤسسة العسكرية خلال لقاءه وزير الدفاع جمعة عناد بذكرى تأسيس عيد الجيش.

وقال الحكيم في "تغريدة" له في "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم): "خلال استقبالنا وزير الدفاع العراقي جمعة عناد جددنا التهنئة له ولكل أفراد وصنوف الجيش العراقي ضباطا ومراتب بعيد الجيش الأول بعد المئة".

وأضاف قائلا: "أشدنا بجهود المؤسسة العسكرية في الدفاع عن الوطن والشعب في مواجهة التحديات الأمنية وخصوصا في مواجهة الإرهاب"، داعيا الى "الاهتمام بالمؤسسة العسكرية وتطوير القدرات وإدامة التدريب ورفع الجهوزية وتنويع مصادر التسليح والاهتمام بإدخال التقنيات الحديثة التي توفر الجهد وتعطي دقة في العمل".

وشدد الحكيم على "ضرورة تعزيز العقيدة العسكرية بالدفاع عن الوطن ونظامه الديمقراطي".

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