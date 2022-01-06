حادث “مروع” بين مركبتين يودي بحياة شخص على طريق بغداد واسط

2022/01/06 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، ان حادثا مروعا بين مركبتين اسفر عن مصرع شخص على طريق بغداد واسط.واخبر المصدر “ايرث نيوز”، ان “حادث اصطدام بين مركبتين، الاولى نوع مارسيدس والثانية نوع واز، وقع على طريق بغداد- واسط بالقرب من سيطرة اللج قرب محطة وقود السلامة”, واضاف ان “الحادث وقع بسبب عبور سائق […]

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