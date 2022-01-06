الكاظمي يلتقي السيد الصدر في الحنانة

2022/01/06 | 18:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف الأشرف - واعالتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في منطقة الحنانة بالنجف الأشرف.وقال إعلام التيار الصدري في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في الحنانة".

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