لجنة أطباء السودان المركزية تعلن مقتل متظاهر

2022/01/06 | 18:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت لجنة أطباء السودان المركزية عبر تويتر، الخميس، مقتل متظاهر في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أم درمان بسبب "طلقة في الرأس" أطلقتها "قوات السلطة الانقلابية".

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