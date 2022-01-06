2022/01/06 | 19:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتائب حزب الله: يجب كشف كل من شارك بجريمة المطار مهما كان حجمه واسمه) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتائب حزب الله: يجب كشف كل من شارك بجريمة المطار مهما كان حجمه واسمه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).